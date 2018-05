Milano, 8 maggio 2018 - Sgombero da parte della polizia dell'ex scalo ferroviario Porta Romana, all'angolo tra via Lorenzini e via Ripamonti, a Milano. Gli agenti stanno intervenendo per liberare l'area e riconsegnarla alla proprietà di Rfi, cui toccherà metterla in sicurezza. Negli anni l'ex scalo è diventato il rifugio di senzatetto, in prevalenza extracomunitari.