Milano, 25 gennaio 2020 - Alle 12.30 di oggi, sabato 25 gennaio, sono scesi i due uomini che erano saliti martedì scorso sul tetto dello stabile di piazza Alfieri 1, alla Bovisa, durante lo sgombero del locale occupato da Casa Brancaleone. La polizia aveva allontanato ieri sera alle 19.30 il presidio di solidarietà composto da una trentina di persona e stamattina, verso le ore 11, i due hanno chiesto di poter scendere.

Gli agenti della Questura, con l’ausilio dei vigili del fuoco, li hanno fatti scendere in sicurezza. Gli agenti stanno identificando i due uomini per denunciarli per occupazione abusiva.