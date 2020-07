Milano, 10 luglio 2020 - Maxi operazione contro le occupazioni abusive nel municipio 4. E' in corso da stamani l'intervento per lo sgombero di 6 alloggi Aler, tra via Faa Di Bruno e piazzale Cuoco. A quanto si apprende, sono intervenuti circa 100 carabinieri, anche con intervento di elicotteri e unità cinofile, e 20 ispettori Aler. Gli sgomberi erano già programmati ma sono stati rallentati dal periodo di lockdown.

"Ringrazio i residenti che non si sono mai arresi e continuano a denunciare episodi di illegalità e degrado, nonostante minacce ed intimidazioni, ringrazio l'Arma dei Carabinieri e il personale Aler per il costante impegno sul territorio e per l'ottimo lavoro di questa mattina; avanti con lotta per un quartiere migliore e più vivibile", commenta Francesco Rocca (FdI), presidente della commissione sicurezza del Municipio 4. "Questo è il primo importante passo verso il ripristino della legalità, ringraziamo le forze dell'ordine e i lavoratori Aler. Come abbiamo sempre detto, noi non molliamo e non molleremo finché il quartiere non sarà più vivibile e tranquillo in ogni suo angolo", commmenta il comitato Insubria Molise Calvairate.