Sgomberato un capannone occupato

rCINISELLO BALSAMO

Un’altra occupazione abusiva sul territorio di Cinisello. Ieri mattina in via Gorky 95 è stato effettuato un intervento di sgombero coordinato dalla polizia di Stato e dalla polizia locale a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza. Il blitz ha liberato un capannone che si trova proprio davanti al Parco Nord. Quando gli agenti e i ghisa sono entrati nel magazzino hanno trovato tre persone, probabilmente nomadi, che sono state portate in commissariato per l’identificazione. Nel corso dell’operazione sono stati trovati un camper e una roulotte, entrambi parcheggiati dentro il capannone: i mezzi sono stati rimossi e inviati alla demolizione. Nel cortile interno della struttura, c’erano invece biciclette, materassi, sedie e tavolini e anche un frigorifero. "La sicurezza e il rispetto delle norme sono fondamentali - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni preziose che ci permettono di intervenire e ripristinare la legalità". La.La.