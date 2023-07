Sfregiata per il cellulare Ancora coltellate in via Gola

MILANO

Rapine e aggressioni nelle zone calde della movida continuano a essere una costante, in particolare nei weekend. Tra le aree, da tempo c’è quella di corso Como e della contigua via de Tocqueville dove gli amanti della notte sono spesso presi di mira da rapinatori. Gli ultimi arresti intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Gli agenti del Commissariato Garibaldi- Venezia hanno preso due cittadini egiziani, di 19 e 20 anni, per aver rapinato un uomo di 26 del cellulare in via de Tocqueville. I poliziotti, grazie alla geolocalizzazione dell’apparecchio, sono riusciti a trovare i due rapinatori e li hanno arrestati. Altra rapina, questa volta tentata in via Gola, zona nei pressi dei Navigli ma da tempo sorvegliata speciale per la presenza di criminalità diffusa. Qui una donna di 42 anni è stata ferita con un’arma da taglio al volto, non in modo grave, da due ragazze che volevano prenderle il telefono cellulare. L’episodio è accaduto poco prima delle 7. La donna, che poi è stata portata in ospedale, ha reagito ed è stata colpita sotto l’orecchio dalle ragazze che sono fuggite. E non è un caso che il Comune stia studiando un regolamento per contemperare le esigenze dei gestori dei locali, quelle dei residenti e anche quelle di sicurezza per gli avventori, per quanto di competenza. Il nuovo regolamento, che dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, non si occupa di episodi come questi ma intende, tra alcuni mesi, porre limiti ai disagi della movida selvaggia e comporterà un monitoraggio in cui la città sarà divisa in zone di criticità e potrà arrivare a limitare le nuove aperture di locali in zone considerate già a rischio. A quelle già note come i Navigli, la Darsena, Duomo, corso Garibaldi negli anni si sono aggiunte quelle di Lazzaretto, Bicocca, via Melzo, Nolo.

Il regolamento nasce anche dalla sentenza della Cassazione che ha imposto al Comune di Brescia di risarcire i cittadini per la movida eccessivamente rumorosa. Si prevedono limiti di orario per i dehors e gli spazi esterni dei locali mentre le ordinanze che vietano la vendita di bevande in vetro potranno diventare strutturali. Ci saranno sanzioni per chi non rispetta gli orari o gestisce male i dehors. A Milano dal 2003 al 2022 sono cresciuti del 58% gli esercizi pubblici, quasi 10 mila in più.