Sfregiata l’opera di strada che ricorda la Shoah

Uno sfregio nel giorno del Yom HaShoah, dedicato alla memoria della Shoah per le comunità ebraiche di tutto il mondo. Si indaga sui segni neri che hanno danneggiato l’opera dell’artista di strada aleXsandro Palombo alle pareti esterne del Memoriale della Shoah di Milano. Sfregi che coprono le stelle gialle delle casacche dei deportati che indossano i protagonisti dell’opera, i Simpson. L’opera, come dichiarato dall’artista, voleva "essere una rielaborazione del tema della Memoria, utilizzando un linguaggio universale noto ai più". Invece, quel segno nero che copre la stella gialla ricorda purtroppo tentativi di censura e ridimensionamento della Shoah. "Procederemo nei prossimi giorni a verificare i filmati delle telecamere cercando di individuare il responsabile – annuncia Roberto Jarach, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah –. Ciò che ci preoccupa è cogliere in quest’atto una possibile tendenza revisionista e antisemita. Quello che speriamo è che il resto della cittadinanza risponda con il suo opposto, con solidarietà e empatia, dimostrando che la lotta all’indifferenza è la chiave per il superamento delle derive razziste e antidemocratiche. Per conto nostro questo è uno stimolo a lavorare ancora di più soprattutto con i giovani, meglio, con sempre maggiore creatività. Speriamo che l’artista voglia tornare per “sistemare” l’opera, o ampliarla, come ulteriore risposta". Nello spazio, lo stesso in cui tra 1943 e ’45 migliaia di ebrei ed oppositori politici furono deportati ai campi di concentramento nazifascisti, da inizio gennaio sono entrati oltre 90mila visitatori, di cui oltre 42mila studenti. AleXsandro Palombo accetta l’invito di Jarach: "La miglior risposta a un gesto di tale codardia è educare le nuove generazioni alla corresponsabilità civile, l’arma migliore per contrastare il mare di indifferenza".