Milano, 16 luglio 2019 - Una sfida tra birre e pub in un’intervista parallela stile 'Iene'. Da una parte la birra industriale, dall’altra quella artigianale. Su un lato della barricata Alessandro Polenghi, 54 anni, proprietario del pub Bootleg di via Salutati, a sostenere le ragioni della birra industriale. Dall’altro lato Mario Zanisi, 44 anni, proprietario del Piccolo Birrificio Brioschi di via Brioschi, che nel suo pub fa bere solo birre artigianali. Una sfida tra birre e 'publicans', ma con grande 'fair play' ed elementi che accomunano Alessandro e Mario, grandi amici nella vita: l’amore per Milano, per il rock e per ciò che è genuino e non 'esclusivo'.

