Milano, 5 agosto 2021 - Il Seveso è esondato in via Valfurva all'1.15 di stanotte. La pioggia caduta a Como e in Brianza ha gonfiato col passare delle ore il torrente, che ha raggiunto quota 3,07 metri nel tratto tombinato in zona Niguarda ed è uscito, allagando la strada. A darne notizia su Facebook in tempo reale l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli. Nel giro di quindici minuti, il fiume è salito di un metro e 20 centimetri, perché all'onda di piena proveniente da nord si è aggiunta la pioggia caduta in quel lasso di tempo su Bresso, Cusano Milanino e Paderno Dugnano.

Alle 3 circa, la perturbazione ha completamente superato la parte occidentale della Lombardia e il Seveso ha iniziato la sua discesa e i livelli sono tornati velocemente alla norma. Nelle strade al lavoro MM e Amsa per togliere sacche di acqua e pulire dal fango. Il Lambro si è stabilizzato tra 2.05 e 2.10 e quindi l'evacuazione è stata sospesa. "Se fosse stata in funzione la vasca - ha detto Granelli facendo riferimento al bacino di contenimento in costruzione al Parco Nord, uno dei quattro previsti dal piano anti-piene - non sarebbe esondato".

Già nel pomeriggio la Protezione civile aveva diramato l'allerta arancione per le previsioni meteorologiche che preannunciavano precipitazioni intense; e gli iscritti al sistema di avvisi hanno ricevuto alle 22 l'indicazione che il Seveso aveva raggiunto la soglia di attenzione e che era consigliabile proteggere i locali al piano terra, mettere se possibile in sicurezza le auto e tenersi lontani dai sottopassi. Il Comune ha immediatamente schierato i tecnici di Mm per aprire i chiusini nei punti critici e la polizia locale a presidiare la zona tra via Valfurva e piazzale Istria. Alle 23, la situazione sembrava sotto controllo, anzi a preoccupare maggiormente gli addetti ai lavori erano i livelli raggiunti dal Lambro. Nella notte, però, la situazione è cambiata: il Seveso è esondato ancora una volta a Niguarda, nonostante l'acqua drenata in grandi quantità dal canale scolmatore.