Sette encomi e un premio speciale Cinisello ringrazia chi la protegge

di Laura Lana

Con i festeggiamenti solenni dei 70 anni della polizia locale, l’amministrazione ha voluto rendere omaggio ai suoi agenti che si sono distinti. E non solo per l’attività sulla strada, ma anche per quella più "nascosta" all’interno del comando, che in questi decenni ha visto una vera e propria rivoluzione. Sette encomi sono stati conferiti, oltre a un premio speciale che è andato a Francesco Ardito. L’ex dirigente del corpo di Cinisello Balsamo ha ottenuto, infatti, il titolo di comandante emerito "per il fondamentale contributo prestato alla città". Dopo una prima breve parentesi a Cusano Milanino dal 1963 al 1969, Ardito è arrivato alla guida della polizia locale cinesellese restando in servizio fino al 1994. Attualmente lo storico ex comandante fa parte della neonata commissione antimafia.

Un encomio solenne è stato assegnato a Maurizio Laganà, che ha ricoperto il ruolo di vicecomandante in un momento di elevata criticità, come quello dell’emergenza sanitaria. "Oggi continua a esercitare scelte operative e a dimostrare qualità morali che permettono al corpo di avere sempre un punto di riferimento per un confronto in ogni contesto, lavorativo e personale", si legge nella motivazione. Tra i premiati anche la commissaria capo Monica Moretti per l’impegno all’attività di polizia giudiziaria rispetto a reati a danno di soggetti deboli. "In questo settore, su delega dell’autorità giudiziaria, ha ottenuto una progressiva e sempre più alta qualificazione. Le audizioni a minori e donne vittime di abusi psicologici e sessuali sono diventate prove anche per la conclusione di diversi processi".

Encomio al commissario capo Fabrizio Pacchetti per l’impegno e l’alta professionalità dedicata alla transizione digitale: "La spinta alla sperimentazione ha permesso di razionalizzare tempi e margini di errore nei principali procedimenti". Anche il sovrintendente Nicola Gigante è stato valorizzato per il "costante impegno nell’attuazione dei processi di erogazione delle sanzioni accessorie e il contributo a razionalizzare le procedure amministrative e burocratiche che sono state modello per altre forze ordine ed enti di controllo del territorio". L’assistente scelto Maurizio Vinci è stato premiato per l’attuazione dei percorsi di formazione esterna e gli incontri di educazione stradale, civica e sociale che ogni anno coinvolgono centinaia di studenti, mentre l’assistente scelto Giacomo Bannino per l’attività di modernizzazione dell’ufficio infortunistica per lo sviluppo dei rilievi e la trasposizione documentale. Infine, l’ultimo encomio è andato all’agente Simone Menolascina "per la capacità di iniziativa e l’approfondimento della materia, attraverso le sue poliedriche competenze, che hanno portato a numerosi risultati sulla sicurezza urbana".