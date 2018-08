Milano, 11 agosto 2018 - Non solo il lago di Como, dove in questi giorni l'attrice americana Jennifer Aniston sta girando il film 'Murder Mystery', anche Milano è molto richiesta per servizi di moda, fiction e documentari. Sono 453 (contro le 404

dello stesso periodo del 2017) le richieste di autorizzazioni per occupazione suolo destinate alle riprese foto-cinematografiche e televisive arrivate al Comune nei primi sette mesi del 2018. Di queste, 101 sono state presentate per effettuare riprese video di moda e e 105 per l'allestimento di set fotografici. Seguono film/serie tv/talk show (71 domande) e documentari di divulgazione culturale e scientifica (36).

L'utilizzo dell'immagine della città ha un costo solo per le produzioni ad uso commerciale e nel 2017 ha permesso al Comune di incassare 140 mila euro. Da gennaio a luglio di quest'anno, invece, l'incasso ammonta già a poco meno di 113 mila euro. Non pagano nulla invece film, fiction e documentari, così come le esercitazioni delle scuole di cinema e tv e la pubblicità progresso. Per quanto riguarda le richieste da parte di produzioni straniere nei primi sette mesi del 2018, fiction e serie tv superano documentari e pubblicità di moda. Un dato che mostra una netta inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi, durante i quali il documentario di divulgazione scientifica è sempre stato la tipologia di prodotto più diffusa. Tra le produzioni straniere le più numerose sono quelle inglesi.

Scenografia prediletta da registi, fotografi e operatori si conferma il quartetto Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale (con 119 richieste), seguito da Castello, Piazza del Cannone, Arco della Pace (67 richieste), Parco Sempione (51 richieste) e dalle vie del quadrilatero della moda (33 richieste).