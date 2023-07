Sesto San Giovanni, dopo 5 cinque anni riapre il giardino dei veleni

Sesto San Giovanni (Milano), 4 aprile 2023 – Ci sono voluti cinque anni per restituire il giardino di via Rimembranze al quartiere e alla città.

Un progetto di risanamento e riqualificazione, rimasto fermo per anni nonostante i fondi della Regione. Così, dopo un’attesa infinita, l’altra mattina l’area verde è stata inaugurata dall’Amministrazione alla presenza dell’europarlamentare Silvia Sardone.

Il parco era stato chiuso al pubblico l’11 ottobre 2018 con un’ordinanza dirigenziale, dopo che una serie di indagini del terreno avevano fatto emergere uno stato di potenziale contaminazione, risalente addirittura al 2013: a "sporcare" il suolo, inquinandolo con idrocarburi, era stata la presenza di alcuni serbatoi, che erano serviti per l’impianto di riscaldamento di fabbricati che poi furono dismessi.

Dopo le analisi, Ats aveva proposto di inibire l’accesso dell’area in via cautelare. Per bonificare i terreni c’è voluto oltre mezzo milione di euro (523mila euro in totale): 400mila stanziati da Regione e il resto dal Comune. È stata utilizzata una tecnica di esportazione del terreno, in modo da preservare le radici delle piante. "Restituiamo alla cittadinanza un altro spazio sicuro, bello e rimesso a nuovo. Era un impegno che avevamo preso e grazie al dialogo con Regione Lombardia lo abbiamo mantenuto", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano. I lavori hanno cambiato l’assetto del vecchio giardino, dove era stato ritagliato uno spazio per le attività dei bambini e delle scuole, in particolare legate all’orticoltura: il parco era stato infatti adottato da un’associazione di residenti del quartiere che, di fatto, lo gestiva e che oggi non è stata reinserita con un nuovo contratto di collaborazione o di adozione. Un presidio che aveva visto feste, laboratori, animazioni per i più piccoli, mostre: del resto, era stata la stessa associazione, insieme alla Giunta di allora, a lavorare per allargare il giardino con un secondo lotto.

L’Amministrazione ha deciso di realizzare il progetto per ridisegnare il layout del sito in house, con gli uffici comunali. Così, nell’area verde di via Rimembranze sono state create un’area giochi, un’altra di sosta con panchine e percorsi pedonali e anche un posteggio di circa 20 stalli. Sono stati inseriti anche un sistema di videosorveglianza e un nuovo impianto di illuminazione, che però nei primi due giorni non avrebbe funzionato a dovere, come segnalato da alcuni residenti della zona.