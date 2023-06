Sesto San Giovanni, Preghiera Interreligiosa per la Pace in Festa Patronale

La settimana della festa patronale di San Giovanni si è aperta in piazza Santa Maria Ausiliatrice, alla Rondinella, con la preghiera interreligiosa: un momento di unione delle comunità religiose della città, che hanno rinnovato un patto di conoscenza, di dialogo e di collaborazione che è stato stretto ormai da anni su spinta del Decanato sestese. Così, sul palco della Rondinella, si sono riunite la comunità cattolica, quella musulmana e quella pentecostale: un’unione nell’ascolto dei testi sacri per invocare da Dio pace e benedizione per Sesto San Giovanni e "per l’umanità intera, in questo tempo così profondamente segnato dalla violenza e da nuove terribili guerre". Insieme alle tre comunità, la Pro Loco cittadina e, per la prima volta, il sindaco Roberto Di Stefano. "La festa di San Giovanni è stata molto bella, condivisa tra i cittadini sestesi di varie religioni e culture - ha commentato Abdullah Tchina, direttore del centro islamico sestese -. Era presente assieme a noi il primo cittadino e i sestesi che hanno letto tutti insieme il patto della fratellanza umana". Un abbraccio, quello delle comunità religiose, nei giorni che precedono la festa patronale e la tradizionale lettera alla città del decano. "Come centro islamico abbiamo voluto partecipare a questa festa storica della città, parlando della preghiera fatta dal cuore, della coscienza umana e dei valori di dialogo, tolleranza, pace e del rinnegare qualsiasi tipo di male, ripudiando le guerre e sostenendo l’impegno per la pace e la missione di tutti noi".

La.La.