Sesto San Giovanni, cade in un pozzo: ferita 34enne dipendente di una Rsa

I vigili del fuoco in azione nel pozzo a Sesto San Giovanni

Milano, 5 marzo 2023 – Tragedia sfiorata, verso mezzogiorno di domenica, nella residenza sanitaria per disabili "Villa Pelucca", che si in via Tommaso Campanella 8 a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

Una dipendente della struttura è caduta in un pozzo profondo circa 3 metri ed è rimasta incastrata senza riuscire ad uscirne. Stando alle prime informazioni, sembra che le assi che lo coprivano abbiano ceduto al suo passaggio, facendola precipitare.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a riportare in superficie la donna. Soccorsa dai medici del 118, la 34enne è poi stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza: nella caduta ha riportato diverse ferite, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Ats e gli agenti del commissariato: da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.