"Servono regole più dure per questi mezzi"

"Regione Lombardia si è già mossa da tempo con una proposta di legge approvata in Consiglio regionale e inviata in Parlamento, che introduce l’obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni, l’obbligo di copertura assicurativa per tutti e la frequenza di un corso di abilitazione per i conducenti minorenni". È quanto sottolinea Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, intervenendo nel dibattito innescato dal referendum di Parigi, una consultazione che, aggiunge Lucente, "dimostra che quella sui monopattini non è una sfida ideologica e divisiva, legata a logiche partitiche" ma "una battaglia di buon senso, da compiere unicamente per l’incolumità dei cittadini e la sicurezza delle nostre strade". "Non c’è più tempo da perdere – conclude l’assessore regionale –. Di fronte al proliferare di incidenti è necessaria una regolamentazione rigida. Dopo aver proposto una legge, chiederò un incontro al sindaco Sala".