"Servono nuovi modelli culturali"

"Parlare di allarme sociale è sempre molto impegnativo. C’è un fenomeno emergente che noi stiamo cercando di mettere sotto controllo, come dimostra anche questa operazione che è stata fatta a Milano. Credo che l’azione di polizia, l’azione di prevenzione è importante, ma vanno sollecitati anche dei modelli culturali educativi diversi". Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (nella foto) ha commentato la maxi retata che ha portato all’arresto di cinquanta giovani criminali responsabili di furti, scippi e rapine in città e allo smantellamento di un’intera rete criminale, dalla manovalanza di strada fino alla centrale di ricettazione in un appartamento nel quartiere San Siro.

Secondo il responsabile del Viminale , che è intervenuto durante il Tg1 della sera,

"l’operazione condotta a Milano é l’ennesima dimostrazione dell’impegno che le forze di polizia stanno profondendo nel contrasto alla delinquenza e all’illegalità sulle nostre strade".