Servizio civile, via al bando per diventare volontari

È stato pubblicato il bando per il servizio civile universale: un’occasione, per 52.236 giovani tra i 18 e i 28 anni, di diventare operatori volontari in progetti di varia natura, sia in Italia che all’estero, per contribuire al bene comune e vivere un’esperienza di crescita. Tra i posti a disposizione, diversi sono quelli offerti dall’associazione Amici dei Bambini (Aibi) e da Aibc, la cooperativa dell’associazione che si occupa dei servizi di accoglienza per adolescenti, o nuclei mamma-bambino.

L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi, in cambio del quale si riceverà un contributo spese di 507 euro al mese. La scadenza per avanzare la candidatura (esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line) è il 15 febbraio. Per quanto riguarda Ai.Bi, che punta a favorire le adozioni, i posti sono 6: nella sede di San Giuliano Milanese e nelle sedi di Monghidoro (Bologna), Salerno, Roma e Bolzano. Le posizioni che riguardano la cooperativa Aibc invece si concentrano in Lombardia.

