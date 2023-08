Servizio civile digitale ad Arese: domande entro il 28 settembre

Servizio civile digitale, le domande vanno presentate entro il 28 settembre. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari di Servizio civile digitale. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione solo attraverso la piattaforma Domanda on line Dol raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. Le domande devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro le 14 del 28 settembre. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. Per la Lombardia la ricerca è di 23 volontari. Requisiti richiesti la cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, o di un Paese extra Unione europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. L’età prevista è tra i 18 e i 28 anni. Le procedure selettive prevedono un colloquio, tenuto dai selettori accreditati dell’ente titolare, Anci Lombardia, e dell’ente d’accoglienza indicato nella domanda di partecipazione. I colloqui potranno essere tenuti in modalità a distanza o in presenza a seconda dell’andamento della situazione emergenziale in corso. Tutti i progetti hanno la durata di 12 mesi e prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 507,30 euro e l’attestato di fine servizio. Sul sito Scanci é possibile consultare i progetti e le posizioni disponibili. Il servizio civile universale ha tra i suoi fini, quello di promuovere e favorire lo sviluppo delle politiche giovanili nei territori, sostenendo gli enti locali nella gestione dei progetti di servizio civile. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Scanci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al telefono 02.72629633. Mail: [email protected].

Davide Falco