Servizi sanitari, ristoranti, alberghi Spinta allo sviluppo del territorio

Humanitas senza dubbio ha dato una forte mano allo sviluppo del territorio a cavallo fra i Comuni di Rozzano dove sorgono l’ospedale, il pronto soccorso e dove è stato realizzato il Covid hospital e Pieve Emanuele dove hanno sede l’università e il campus. Una crescita sia per quanto riguarda i servizi sanitari offerti e le varie convenzioni con i Comuni della zona a disposizione dei residenti. Tant’è che erano presenti all’inaugurazione oltre al sindaco di Pieve Pierluigi Costanzo anche la sindaca di Basiglio, Lidia Reale e l’amministrazione comunale di Rozzano con l’assessore Gagliardi, ma anche in termini di indotto. "Sono fiero che il mio Comune ospiti un’istituzione di prestigio come Humanitas University. È un’eccellenza accademica che ci inorgoglisce e rappresenta un punto di riferimento importante per tutti coloro che vogliono diventare medici e professionisti della salute - sono le parole del sindaco Pierluigi Costanzo -. Per i viali del campus e per i corridoi dell’università si respira l’entusiasmo dei ragazzi, l’importanza che viene data alla ricerca, la presenza della tecnologia capace di farci spingere oltre a fissare obiettivi sempre più sfidanti.

Questo è un luogo in cui si fanno grandi cose, in cui si plasma il futuro di tanti giovani che qui vengono a formarsi , un luogo che consentirà di mettere a frutto la formazione. Humanitas University è una realtà presente sul nostro territorio da ormai diversi anni e per noi rappresenta una straordinaria opportunità di crescita". L’amministrazione pievese ha sostenuto l’idea rivelatasi vincente di ospitare in una cittadina di 15mila abitanti un’università internazionale che ha ravvivato anche il commercio (ristoranti, alberghi, ecc): "Questo perché tale realtà avrebbe permesso a Pieve di aprirsi al mondo, nonché di beneficiare di un importante sviluppo economico" - ha aggiunto Costanzo -. Mas.Sag.