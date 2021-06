Milano - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia per l'anno accademico 2020-2021 all'Università degli Studi di Milano. Il capo dello Stato è stato accolto dalla ministra dell'Università, Cristina Messa, dal rettore dell'ateneo, Elio Franzini, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal prefetto di Milano, Renato Saccone. Dopo la cerimonia nell'Ateneo, Mattarella si è recato all'aeroporto di Linate per partecipare all'inaugurazione della nuova area imbarchi dello scalo.

Mattarella: "Covid, è emerso il senso della ricerca"

Per l'uscita dalla pandemia "siamo sulla buona strada, ma non ancora al traguardo", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Università Statale di Milano. "Non è stato uno stress test straordinario solo per l'università, lo è stato per tutti, in ogni parte del mondo ed è bene mantenere alta l'attenzione su quanto avvenuto soprattutto perché quando l'emergenza sarà alle nostre spalle sarà bene non cancellarla dal ricordo, tenerla sempre presente per ricavarne alcuni criteri di comportamento", ha detto ancora Mattarella. "Una delle esperienze che questa drammatica fase dalla quale stiamo cercando di uscire" è che "ognuno ha bisogno degli altri, ciascuno di noi ha avuto bisogno di tutti gli altri e viceversa, e questo è un criterio che speriamo non venga rimosso. Non lo sia a livello di relazione tra le persone, e neanche nelle relazioni tra gli Stati. E' un insegnamento che sarà bene custodire e mettere a frutto". "Da queste riflessioni sulla pandemia emerge anche il senso del valore della ricerca e della riflessione critica - ha detto Mattarella -. Il rettore ha sollecitato una riflessione sulla governance dei nostri atenei, per pervenire a modelli adeguati per efficienza e aderenza ai tempi che attraversiamo, in linea con quanto detto dalla ministra Messa. Ed è la linea che ha attraversato la lectio magistralis del professor Dionigi". Ha poi sottolineato come "in questa stagione è emerso agli occhi di tutti il valore della scienza e della ricerca. Non saremo mai abbastanza grati al mondo della scienza per la velocità e l'impegno con cui hanno consegnato all'umanità gli strumenti per sconfiggere la pandemia".

Il rettore Franzini: "Non ci siamo mai fermati"

"Oggi in senso proprio non inauguriamo, ma vogliamo testimoniare, anche grazie a Lei signor Presidente, alla sua presenza, che andiamo avanti, che non siamo mai stati fermi". Così il rettore dell'Università degli studi di Milano, Elio Franzini, ha parlato di come l'ateneo ha affrontato il periodo della pandemia in occasione della cerimonia. " "Ricordando le scorse inaugurazioni, è difficile non vedere di nuovo qui con noi, ricordo il posto esatto in Aula Magna, persone che non ci sono più, portate via dal Covid", ha aggiunto ricordando le vittime della pandemia. "Nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia che, tra i pochi atenei italiani, abbiamo meritato A, il massimo, nella visita per l'assicurazione della qualità di Anvur ricevuta nel marzo di quest'anno. È per noi davvero un motivo di grande orgoglio, di resistenza e di ripresa: da qui ripartiamo. - ha aggiunto ricordando gli obiettivi raggiunti durante l'anno - E ancora, siamo l'università quarta al mondo per gli studi sul Covid, senza dimenticare lo sforzo dei nostri sanitari. Infine, oggi inauguriamo anche la nostra University Press".