Sere d’agosto più sicure con le pattuglie private

Più sicurezza in città nelle sere di agosto. Durante le notti di agosto, le pattuglie di Sos System rafforzeranno la loro presenza per le vie della città con l’obiettivo di presidiare le attività commerciali e le proprietà pubbliche e private nelle settimane dell’esodo estivo. Fino al 31 agosto il servizio di vigilanza privata, adottato dall’Amministrazione in accordo con il comandante della polizia locale, raddoppierà le attività di pattugliamento notturno. Ogni giorno, dalle 22.30 alle 5.30, due veicoli della società di sicurezza si sposteranno per le vie di San Donato concentrando la loro presenza nella fascia oraria statisticamente più interessata da attività illecite. "Le partenze estive e il progressivo svuotamento della città - spiega il sindaco Francesco Squeri - rendono necessario il rafforzamento di questo servizio. Il nostro obiettivo è cercare di contenere il più possibile la microcriminalità e far sentire al sicuro sia chi ad agosto rimarrà a San Donato sia chi partirà".Massimiliano Saggese