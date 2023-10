Serata magica con la leggenda. Dino Meneghin

Due chiacchiere con Dino Meneghin, il campionissimo fa il pieno a Bordo campo, gli incontri con le leggende dello sport in biblioteca, a Cernusco. Una serata indimenticabile per cestisti di tutte le età che non hanno voluto perdersi l’incontro con l’ex stella del Varese e del Milano. "Un tuffo nel tempo in cui era italiana la risposta allo showtime dei Lakers e al duello Magic-Bird al di là dell’oceano - dice il sindaco Ermanno Zacchetti -. Ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti di quei fantastici anni Ottanta sotto canestro". Meneghin ha firmato gli autografi, i tifosi volevano un ricordo dell’uomo dei record, il centro alto 2 metri e 4 che con la Nazionale ha partecipato a 4 Olimpiadi - medaglia d’argento a Mosca 1980 - e ha vinto un oro e due bronzi ai campionati europei.

Bar.Cal.