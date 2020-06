Milano, 13 giugno 2020 - La Divisione anticrimine della Questura di Milano ha eseguito sequestri patrimoniali a carico di Bartolo Bruzzaniti, noto esponente della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti.

Bruzzaniti, 44 enne di Locri (Reggio Calabria), ha iniziato a delinquere fin da giovanissimo (la sua prima denuncia risale al 1991 quando appena quindicenne fu coinvolto in una sparatoria), fino ad affermarsi come referente sul territorio milanese per l'importazione e lo smistamento di grandi quantità di cocaina dalla Calabria. Già nell'ottobre 2019, le indagini patrimoniali svolte dai poliziotti della Divisione Anticrimine avevano accertato l'evidente sperequazione tra i redditi dell'uomo e il suo tenore di vita e avevano portato all'emissione dal Tribunale di Reggio Calabria di un decreto di sequestro di beni per un valore di circa 3 milioni di euro (sei immobili, tre società, un autoveicolo e diversi conti correnti).

Il prosieguo delle indagini ha portato gli investigatori a individuare altri beni del valore di oltre un milione di euro. Sono state sequestrate due imprese di costruzioni e un bar a Garbagnate Milanese