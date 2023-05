"Separare traffico merci e privato"

Da un lato la reazione della Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI) all’ordine del giorno approvato giovedì in Consiglio comunale, quello che invita la Giunta ad introdurre, da luglio 2024, l’obbligo dei sensori antiangolo cieco per i mezzi pesanti che intendano entrare in Area B. Dall’altro i 12 milioni di euro stanziati dalla Regione per incoraggiare la rottamazione delle auto inquinanti e l’acquisto di auto con alimentazioni amiche dell’ambiente. Minimo comune denominatore: rendere più sostenibile la mobilità, sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista dell’impatto ambientale. Partendo dalla fine, il bando regionale si è aperto ieri e mira ad incentivare la scelta di veicoli a zero emissioni: elettrici puri o a idrogeno. Il contributo, compreso tra i mille e i 4mila euro, può contare su una dotazione finanziaria di 11,8 milioni euro. "Incentiviamo la sostituzione di veicoli inquinanti con auto a zero o bassissime emissioni – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione – prevedendo la radiazione di auto alimentate esclusivamente a benzina di classe emissiva fino all’Euro 2 incluso o diesel fino all’Euro 5 incluso. Con questa misura abbiamo coinvolto anche i venditori di auto che garantiranno sconti sull’acquisto. Si tratta di un intervento finalizzato non solo a rimodernare il parco auto: ha benefici per la qualità dell’aria e di conseguenza per la qualità della vita". Con contributo ridotto, è possibile acquistare, senza radiazione, esclusivamente un’auto elettrica pura o alimentata a idrogeno. Il bando è aperto fino alle 12 del 31 ottobre 2023.

Quindi la FAI: "Il provvedimento approvato dal Consiglio comunale può essere utile per ridurre il rischio di gravi incidenti, soprattutto a danno di pedoni e ciclisti. Ciò detto, l’obiettivo di migliorare la sicurezza di tutti coloro che si muovono sulle strade di Milano si può raggiungere solo attraverso una riflessione a 360 gradi sulla pianificazione della mobilità cittadina senza penalizzare le attività dei mezzi commerciali che quotidianamente assicurano il necessario rifornimento di merci e servizi. Occorrono interventi quali la riorganizzazione degli orari della città per separare il traffico privato da quello commerciale, l’aumento delle aree per il carico e scarico delle merci per evitare le pericolose soste in doppia fila, la consegna delle merci in orari diversi a seconda della tipologia".

