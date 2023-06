Sensori anti-angolo cieco sui tir: “Entro metà luglio la delibera, poi gli incentivi per acquistarli"

Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità: a che punto è la delibera per introdurre l’obbligo di sensori anti-angolo cieco a bordo dei camion che entrano in città?

"Siamo pronti, nei prossimi giorni condivideremo i contenuti della delibera con tutti i portatori di interesse che abbiamo incontrato in queste settimane. Mi lasci dire che tutti hanno dimostrato grande disponibilità e in alcuni casi ci sono state date indicazioni utili. Porteremo la delibera in Giunta entro la metà di luglio".

A quel punto sarà in vigore?

"Sarà formalmente in vigore ma lasceremo una finestra di tempo perché i soggetti interessati possano adeguarsi reperendo, ordinando e installando i sensori. A questo proposito, proporrò alla Giunta di prevedere incentivi economici per le categorie coinvolte perché tutti possano mettersi in regola, anche chi è in difficoltà".

Quando il divieto sarà definitivamente a regime?

"Ora ci confronteremo in Giunta, insieme al sindaco e agli altri assessori, ma credo che entro la fine dell’anno sarà a regime".

La delibera, e l’obbligo che ne deriva, saranno sperimentali e validi solo in Area B?

"Sì, la delibera stabilirà le categorie dei mezzi pesanti che avranno l’obbligo di installare il sensore se vogliono entrare in Area B. Abbiamo agganciato la disposizione sui sensori ad Area B perché si tratta di una zona a traffico limitato nella quale è già previsto che i mezzi pesanti entrino solo se rispettano alcune condizioni, che registrino le targhe prima di entrare e perché c’è già un sistema di varchi e telecamere che consente di verificare il rispetto della norma. La complessità è stata quella di dover fare riferimento solo alla normativa europea, perché non ne esiste una italiana che avrebbe potuto facilitare il processo e ampliare i confini d’applicazione del provvedimento. Da qui anche il motivo per il quale si tratta di una misura sperimentale. Visto che proprio in questi giorni sono in discussione le modifiche al Codice della Strada, chiedo al Governo e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cogliere l’occasione per inserire nel Codice della Strada l’obbligo del sensore dell’angolo cieco. Non farlo sarebbe un’occasione persa per le grandi metropoli".

Le sanzioni scatteranno nel momento in cui le telecamere dei varchi di Area B individuano una targa non registrata nel portale informatico?

"Esatto mA onestamente le sanzioni sono l’ultimo aspetto al quale penso. Ho detto e ripeto che in queste settimane ho riscontrato grande disponibilità da parte di tutti i soggetti interessati e questo mi sembra molto positivo. L’obiettivo è innanzitutto quello di tutelare chi va in bicicletta e di migliorare il livello di sicurezza delle strade della nostra città. Oggi purtroppo è un giorno molto triste".

Non è il caso di introdurre anche limitazioni orarie alla circolazione dei mezzi pesanti in città?

"Queste sono riflessioni che faremo collegialmente in Giunta. Nell’impianto attuale di Area B ci sono già alcuni vincoli all’ingresso dei mezzi pesanti, valuteremo se sia o no il caso di aggiungerne altri".

In quest’ultimo caso la vittima non pedalava su una ciclabile, nei 4 casi precedenti verificatisi a partire da novembre invece sì. Nessuna autocritica sul modo in cui sono state progettate le corsie per le bici?

"Provo una grande tristezza di fronte a quanto è accaduto ieri e negli ultimi mesi. Proprio per questo abbiamo accelerato sul tema dell’angolo cieco, che credo sia il vero tema sul quale intervenire insieme al fattore culturale. La dinamica dei casi da lei citati è incredibilmente uguale, è sempre la stessa: il conducente di un mezzo pesante che svolta senza riuscire ad accorgersi che a lato ha un ciclista. L’angolo cieco, appunto. Poi c’è il dato culturale: deve aumentare la consapevolezza che sulla strada circolano e possono circolare mezzi diversi. Per il resto, tutti gli incidenti sono avvenuti in piste protette e noi le abbiamo progettate esattamente come le si progetta in tutte le altre grandi città europee. Da questo punto di vista, io credo proprio che non si potesse fare nulla di diverso".