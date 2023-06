Senago ricorda Giulia e Thiago, marcia silenziosa lunedì 19

Silenziosa. Tinta di rosso, il colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e di bianco, il colore della purezza. Senago non dimentica e, come anticipato nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale e la comunità pastorale hanno organizzato per lunedì 19 una marcia per Giulia Tramontano e Thiago, il bimbo che portava in grembo, uccisi con almeno 37 coltellate il 27 maggio da Alessandro Impagnatiello, compagno della 29enne e padre del piccolo. Nativa di Sant’Antimo, nel Napoletano, Giulia viveva con il compagno da qualche anno a Senago, ma erano in pochi a conoscerla prima dell’omicidio. Eppure in queste due settimane sono stati tantissimi i gesti d’affetto nei confronti della giovane, di Thiago e della famiglia Tramontano.

Tre giorni di lutto e le bandiere a mezz’asta. Ora anche una marcia. "Questa iniziativa nasce dall’affetto che il territorio vuole dimostrare alla famiglia e ai cari di Giulia e Thiago – dichiara il sindaco Magda Beretta che domenica ha partecipato ai funerali a Sant’Antimo –. Chi madre, chi padre, fratello, sorella, figlioa, amico si è sentito profondamente colpito da questa terribile vicenda. Vogliamo salutare per un’ultima volta Giulia e il suo piccolo anche a Senago". Il ritrovo è alle 20.45 in piazza Aldo Moro. La marcia partirà alle 21 e si concluderà in piazza Tricolore con un momento di commemorazione. "Invitiamo gli adulti a indossare qualcosa di rosso, i bambini qualcosa di bianco". Intanto in questi giorni continua il pellegrinaggio alla panchina rossa nel parco e in via Monte Rosa, vicino ai box dove 15 giorni fa è stato ritrovato il cadavere della giovane. Qui, nel fine settimana, gli artisti Luca ‘Zak’ Coia e Mary Cunzolo hanno realizzato un murale dedicato alle due vittime.

Roberta Rampini