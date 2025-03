"Sempre aperti a donare". Torna l’iniziativa di Euroristoro

Al via una nuova edizione di “Sempre aperti a donare“, la campagna avviata durante il Covid e poi riproposta annualmente, che vede Euroristoro mettere a disposizione delle realtà associative presenti sul territorio buoni pasto, che possono essere fruiti presso il ristorante McDonald’s di via Valtellina. Le associazioni destinatarie dell’iniziativa solidale sono diverse, insieme ad alcune famiglie che verranno individuate di volta in volta in collaborazione con l’assessorato Welfare del Comune. Tra le prime onlus coinvolte ci sono Protezione civile, il comitato cittadino di Croce rossa, Cumse, Anffas Nordmilano, Azimut, Caritas San Martino e Social market. "Essere parte di questo progetto è per noi motivo di grande orgoglio e trovare un appoggio così concreto come quello del Comune rende il tutto ancora più bello", spiega Giacomo Bosia, licenziatario di alcuni ristoranti McDonald’s di Milano e hinterland. La.La.