Seminario sulla sicurezza Corso di tre giorni, vigili in campo

Agenti della polizia locale impegnati in un corso di aggiornamento con seminario sulla sicurezza urbana, organizzato dal Comando rozzanese. Una full immersion di aggiornamenti e prove pratiche aperta dal sindaco Gianni Ferretti durante il corso della durata di tre giorni che si è concluso ieri. Gli agenti si sono alternati in sessioni di addestramento teorico e pratico seguiti da istruttori della polizia appartenenti all’unità operativa di primo intervento. Le lezioni hanno riguardato la gestione degli interventi critici e le tecniche operative alle quali la polizia locale cittadina è sempre più spesso chiamata a intervenire. Le giornate di formazione si sono svolte in diversi ambienti, da quelli chiusi agli spazi aperti, dislocati sul territorio comunale. Il tutto finalizzato a consolidare le competenze tecniche, le modalità di intervento e la conoscenza del territorio con l’obiettivo di garantire tutte le possibili attività di tutela e presidio della sicurezza.

All’iniziativa hanno partecipato attivamente in 20, tra agenti e ufficiali del Corpo di polizia locale operativi in diversi uffici e servizi. Una iniziativa che ha incuriosito anche molti cittadini. Rozzano infatti da anni è in prima linea per la sicurezza e contro lo spaccio di droga.

Mas.Sag.