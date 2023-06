Semaforo verde alla piscina Un impianto da dieci milioni

di Alessandra Zanardi

Dopo l’approvazione in giunta, luce verde anche dal consiglio comunale alla nuova piscina da 10 milioni di euro. Coi voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, il parlamentino locale ha dato l’ok al progetto di partenariato pubblico-privato che entro il 2026 porterà alla realizzazione di un centro natatorio nell’area dell’ex maneggio di via Risorgimento, al confine con San Donato. Con una parte coperta e una scoperta, l’impianto doterà finalmente San Giuliano di una struttura attrezzata anche per la stagione estiva. Durante la seduta consiliare il sindaco Marco Segala ha illustrato i vantaggi dell’operazione, non ultimo il fatto che il Comune non sarà soggetto ad alcun esborso, se non quando l’opera sarà totalmente realizzata e in fase di collaudo. L’impianto offrirà un servizio che oggi è annoverato dai sangiulianesi fra le priorità, come confermato da una recente indagine di "citizen satisfaction" commissionata dal Comune. Le minoranze politiche, tuttavia, hanno espresso perplessità per le eventuali ricadute legali connesse alle procedure di esproprio che il Comune dovrà attuare per acquisire l’area, oggi in capo alla curatela di Genia, l’ex municipalizzata andata in fallimento.

Nelle intenzioni, l’impianto andrà ad occupare 13mila 200 metri quadrati su una superficie complessiva di 33mila metri quadrati. Sarà dotato al suo interno di tre vasche: una da 25 metri e 8 corsie, una per i corsi di aquagym e idrobike e una per l’apprendimento del nuoto da parte dei bambini. All’aperto sarà realizzata una vasca da 25 metri e 4 corsie, unita ad una zona relax con idromassaggio, uno spray park per i più piccoli, un solarium con ombrelloni e punto ristoro. La piscina resterà in funzione 355 giorni all’anno con attività anche per gli anziani, i diversamente abili e le scolaresche del territorio.