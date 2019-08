Milano, 12 agosto 2019 - Poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 11 agosto, un'ambulanza che stava trasportando in ospedale a Milano una donna che doveva partorire, si è scontrata con un'auto mentre percorreva la via Cassanese nella frazione Lavanderie di Segrate, alle porte di Milano.

Delle otto persone che viaggiavano sui due mezzi coinvolti, la partoriente è risultata illesa e ha proseguito la sua corsa verso il San Raffaele a bordo di un'altra ambulanza, mentre tre sono state trasportate in ospedale, il più grave delle quali, il conducente dell`auto, in codice giallo al San Gerardo di Monza. Ignota al momento la dinamica dell'incidente, anche se sembrerebbe che la berlina Opel si stesse immettendo sulla Cassanese e abbia centrato sul lato destro il mezzo della Croce Verde di Pioltello che procedeva diritto in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti diversi alcuni mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto i rilievi.

