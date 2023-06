Sedicenne evita pestaggi a festa scolastica: "Bisogna stare attenti" - MILANO

Ha visto che "tirava una brutta aria" ed è tornato a casa poco dopo mezzanotte, convincendo il suo amico a fare lo stesso. Così ha fatto un sedicenne che venerdì sera ha partecipato alla festa di fine scuola organizzata da alcuni studenti del liceo scientifico Volta in via Benedetto Marcello: un party “tradizionale“, fai-da-te, senza autorizzazioni, che richiama centinaia di ragazzi di più scuole superiori, amici e conoscenti. "Io frequento un’altra scuola ma sapevo della festa – racconta il sedicenne – anche perché mia sorella più grande frequenta il Volta". Spiega di essere abituato a partecipare a party di questo tipo "e attorno a mezzanotte ho subito capito che c’era qualcosa di strano". Perché ha visto gravitare nell’area "dei gruppi di ragazzi che non erano lì per partecipare con noi al divertimento. L’ho capito perché erano vestiti con pantaloncini corti e cappellini, di per sé non una cosa strana ma un po’ fuori luogo rispetto al contesto; alcuni, poi, avevano cani al guinzaglio. Soprattutto però mi hanno insospettito gli atteggiamenti: cercavano solo il momento giusto per attaccare qualcuno. Erano gruppi misti, di italiani e stranieri. A mezzanotte e venti era ancora tutto tranquillo e io ho detto al mio amico “meglio andarcene: basta un niente a far scoppiare una rissa“. E meno di due ore dopo sono scattati più pestaggi".

"Quando sono andato via io, nell’area verde ci saranno stati un migliaio di ragazzi: la festa era al culmine. Io ho saputo solo in un secondo momento che c’erano stati dei feriti". I ragazzi picchiati sono sotto choc, così come coloro che hanno assistito alle aggressioni. "Aggressioni che – continua un testimone – sono avvenute a mani nude, senza armi. C’erano, questo sì, tante bottiglie di vetro che avrebbero potuto diventare dei pericolosi oggetti da scagliare".

Il sedicenne spiega che "purtroppo non è la prima volta che avvengono fatti del genere. Purtroppo le feste degli studenti sono il terreno privilegiato per chi vuole picchiare, rapinare, vendere droga o alcol. Bisogna stare molto attenti. Per questo io, appena ho fiutato il pericolo, sono andato via".

M.V.