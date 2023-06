Seconda sfida: ho rilanciato un’impresa

Nicole

Calderari*

Buona anche la seconda: ho scritto tanto, ho scritto tutto. Io frequento l’indirizzo turistico: all’esame portavamo Economia aziendale. E nella prova ho ritrovato quanto avevamo studiato in questi anni. Prova molto discorsiva, per fortuna, con qualche calcolo e tabella da realizzare. Nell’introduzione si inquadrava il settore: turismo enogastronomico. Abbiamo dovuto aiutare un ragazzo a rilanciare la sua azienda. E quindi via di business plan, partendo dallo scopo principale, preparando il prospetto economico, per poi scegliere gli investimenti da fare e calcolarli.

Ho poi riscritto il pacchetto turistico di questa struttura ricettiva. Nella seconda parte abbiamo dovuto rispondere a due tracce delle quattro proposte. Eravamo preparati e a nostro agio anche se effettivamente era la prova che all’inizio temevamo di più. Nessuno ha consegnato in bianco. Si volta pagina. Oggi riposo. Domani mi rimetto

i pattinati ai piedi e vado ad allenarmi. Poi però mi rituffo

nello studio. L’orale è martedì. Ripassone pensando a tutti i collegamenti che posso fare. Parto connettendo italiano e storia, cerco di pensare alle materie che posso unire per avere una mappa in mente.

So che tutto dipenderà da una busta, da un’immagine, un testo o un argomento che i prof mi proporranno e che mi darà il la. Sarà un’incognita, ma almeno così ho già qualche punto di riferimento. All’orale poi, in genere, riesco a cavarmela meglio: puoi rivalutare, riconsiderare, ripartire col discorso, confrontarti con i professori. Anch’io quest’anno sono stata dall’altra parte della barricata: ho insegnato pattinaggio a gruppi di bambini e adulti. Mi è servito tanto. Continuerò a farlo una volta terminata l’estate, tra lo studio e gli allenamenti. Al serale del Bertarelli sono riuscita a portare avanti un programma “triplo“ e ho intenzione di non rinunciare a nulla. Andrò all’università, cercherò qualche formula che permetta più flessibilità nella presenza. Marketing e conversazione mentre mi alleno per Milano-Cortina.

* Studentessa dell’istituto

Bertarelli-Ferraris

e pattinatrice