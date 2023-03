"Se vogliamo la pace, lavoriamo per la giustizia"

"Non dobbiamo abituarci all’idea della guerra". E’ l’invito fatto da Angela Kilat, presidente del Consiglio cittadino dei Migranti di Rho, martedì sera in occasione della fiaccolata per la pace, organizzata ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina. Per le vie del centro all’insegna dello slogan "Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" hanno sfilato bambini e alunni delle scuole con le bandiere arcobaleno della pace, associazioni di volontariato, i sindaci dei 16 Comuni del Patto Nord Ovest Milano, quasi 500 persone che hanno voluto ribadire il no alla guerra. Tante, tutte con il desiderio di non dimenticare quello che sta succedendo in Ucraina, ma poche a confronto con le 3.000 di un anno fa. Sul sagrato di piazza San Vittore sono intervenuti esponenti del Consiglio cittadino dei Migranti con interventi e riflessioni in diverse lingue. C’era anche un rappresentante della Lega Araba e il prevosto don Gianluigi Frova. A chiudere la serata a nome dei sindaci, il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi. "In questo anno - ha detto - abbiamo conosciuto tante persone giunte qui scappando dai bombardamenti. Pensiamo a chi ha perso la vita come fosse nostro figlio, nostro fratello. La guerra in Ucraina ha causato 100.000 morti militari, 20.000 civili, 8 milioni di sfollati. Quanta disperazione. La pace, come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, è sentimento dei popoli, nostro compito è continuare a costruirla.

Roberta Rampini