"Se togliete il 41 bis agli anziani io posso riprendere a mangiare"

Alfredo Cospito rilancia la sua "battaglia politica". Non solo chiede che gli venga tolto di fatto il 41bis per motivi di salute, ma si dice disposto anche a "interrompere il digiuno", che sta portando avanti da oltre cinque mesi, e a rimanere al carcere duro, "purché il Tribunale di Sorveglianza liberi altri detenuti attualmente sottoposti al 41 bis, persone anziane o malate che vogliono soltanto tornare a casa dalle loro mogli".

Sono le "condizioni" che l’anarchico ha provato a porre ieri con le sue dichiarazioni davanti ai giudici chiamati a decidere sulla richiesta della difesa di bloccare l’esecuzione della pena in carcere e di mandarlo ai domiciliari a casa della sorella, dato il suo stato di salute fiaccato, con seri rischi, da un digiuno che va avanti dal 20 ottobre. "Lasciate me al 41bis - ha affermato - e smetto lo sciopero se liberate gli altri detenuti che passano le ore di socialità previste con me".

La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Nicola Balice hanno dato parere negativo all’istanza di domiciliari per un motivo "semplice e logico". La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ha già sancito che non si può concedere il differimento pena "in caso la patologia sia autodeterminata", come per uno sciopero della fame. In più, la stessa Procura generale ha messo sul piatto una sua richiesta ai giudici, ossia che il 55enne rimanga collocato "stabilmente" nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo, dove ieri si è tenuta l’udienza. Sempre in stato di detenzione carceraria e in regime di 41bis. Nell’udienza il presidente del tribunale di sorveglianza Giovanna Di Rosa (nel collegio ci sono anche la giudice Ornella Anedda e due esperti) ha fatto varie domande a Cospito sulle sue condizioni e gli ha consigliato più volte di tornare a nutrirsi. Lui è rimasto "lucido e determinato", perché al 41bis, ha spiegato, "è impossibile vivere, è una battaglia per la vita la mia". Pure la Procura generale di Torino e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, chiamati ad esprimersi, hanno dato parere contrario al differimento pena. Il suo difensore Flavio Rossi Albertini, invece, ha sostenuto che "mangiare non vuol dire essere in salute: non è un somaro per cui se mangia tanta erba vuol dire che sta bene". La decisione dei giudici potrebbe essere depositata a inizio settimana.

M.Cons.