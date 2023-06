"Scuole lombarde: 20.000 posti di docenti e 6.000 ausiliari vacanti"

Il 64% delle scuole non avrà il direttore dei servizi generali ed amministrativi. E, a valle dei trasferimenti, saranno vacanti circa 20.000 posti di docenti e 6.000 posti di personale ausiliare, tecnico ed amministrativo. A chiedere "un piano straordinario di stabilizzazione" è la Flc- Cgil: "La mobilità in uscita ha per la Lombardia un saldo negativo: 1.700 docenti e 700 tra tecnici e amministrativi hanno ottenuto la titolarità in altre regioni.

Sicuramente drammatica è la situazione delle scuole che inizieranno l’anno scolastico senza un Dsga titolare: saranno 704 su 1.129, ovvero il 64%: 5% in più rispetto lo scorso anno".

Altro tallone d’Achille: il sostegno. "Sono anni che la percentuale di stabilizzazione arriva a stento al 10%. Il prossimo anno saranno 9.250 i posti in organico di diritto da assegnare e quasi tutti andranno a supplenza, la maggior parte a docenti senza specializzazione", fa i conti la Flc Cgil. "Tutte le scuole, per poter funzionare, hanno bisogno di avere organico stabile: la qualità dell’offerta formativa passa attraverso la lotta al precariato, la stabilizzazione e la formazione", commenta il sindacato della scuola ricordando che "o canali di reclutamento, sia per i docenti, sia per gli Ata, non sono oggi adeguati a garantire la copertura dei posti, che spesso non arriva neanche al 50% delle disponibilità".