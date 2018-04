Milano, 28 aprile 2018 - Controsoffitti sotto la lente, anche alle scuole superiori. Insieme a caldaie e facciate. «Il periodo è complicato – non nasconde Roberto Maviglia, consigliere delegato all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana - ci avviamo però, non dico alla normalità, ma verso una stagione con maggiori prospettive, per non rincorrere le emergenze ma programmare meglio i lavori». Perché se il bilancio preventivo della Città Metropolitana - che ha ereditato dalla ex Provincia 154 edifici delle superiori - non è stato ancora approvato, alcuni fondi sono stati sbloccati. Sia in tema edilizia - al quale saranno dedicati tutti e 25 i milioni di euro del “Patto per Milano” – sia in campo energetico, con 14 milioni puntati anche da Regione Lombardia per 12 interventi. Si disegna così la mappa dei cantieri.

«Per garantire la fruizione in sicurezza degli utenti scolastici nel 2017 sono stati spesi 980mila euro circa», spiega il consigliere. Nella lista degli interventi urgenti e «indifferibili» sono stati selezionati a Milano il Bertarelli, col ripristino e la messa in sicurezza del manto di copertura dell’edificio scolastico (40mila euro) e l’alberghiero Vespucci, dov’è stato creato ex novo un edificio ad uso laboratorio. Con i contributi della «Legge sulla buona scuola» si è intervenuti sul Boccioni, sostituendo serramenti e sistemando la facciata esterna, e sul Tenca, dove oltre al restyling è stato completato e adeguato il sistema antincendio: l’intervento complessivo è costato 2 milioni e 250mila euro. Simile la cifra investita sul Severi-Correnti nel capitolo «scuole sicure»: con 2 milioni e 240mila euro ci si è occupati della manutenzione di facciate, serramenti esterni e coperture. Al liceo scientifico Vittorini oltre agli esterni è stata sistemata anche la palestra. Nel 2018 continuano gli «interventi urgenti e indifferibili» in 18 differenti istituti scolastici per 5.826.000 euro e si avvieranno i lavori in gara al Feltrinelli (1.200.000 euro). «Con il Patto per Milano, l’accordo stipulato tra il sindaco Giuseppe Sala, Città metropolitana e l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi potremo finalmente sbloccare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani – sottolinea Maviglia –, il ritardo è dovuto anche a un ricorso in corso, ma l’obiettivo è chiudere e affidare i lavori entro l’estate». Occhi puntati su controsoffittature antisfondellamento anche al Severi-Correnti, al Galvani e al Bottoni per 250mila euro.

Altro capitolo «impegnativo, ma per fortuna meno degli altri anni», precisa il consigliere, è quello «termico». «Gli sforzi economici sono stati effettuati per garantire un aumento del livello del servizio e per raggiungere un’efficienza tale da ridurre i costi che l’ente sostiene per la spesa energetica». A Milano, l’intervento maggiore ha interessato il liceo classico Manzoni, con la sostituzione della caldaia e si è cercata di migliorare la piattaforma di segnalazione di guasti e gestione oraria dell’erogazione del servizio. Per il futuro si guarda al project financing e ai fondi strutturali europei erogati da Regione Lombardia. Città Metropolitana è riuscita ad aggiudicarsi anche un bando di Fondazione Cariplo: nell’arco di 3 anni si punta a un risparmio energetico del 30-35%.