Scuole da accorpare: "Decidiamolo insieme"

La decisione non è ancora stata presa e i genitori chiedono al Comune un tavolo di confronto per decidere con quale istituto comprensivo – Dante o Pascoli – debba accorparsi il Marzabotto, che con soli 500 iscritti non risponde più ai requisiti ministeriali. "Sarebbe utile un luogo per ragionare sulle garanzie di questo processo e analizzare vantaggi e svantaggi, invece di chiudersi negli uffici e calare la scelta dall’alto su genitori e personale", ha proposto durante una commissione sul tema Elena Iannizzi, mamma di un alunno delle Marzabotto. Un tavolo anche per allargare lo scenario di riflessione, perché "nel futuro prossimo altre scuole andranno incontro a questa situazione e vale la pena già fare scelte che non limitino quelle future. Ad esempio, se la Marzabotto viene unita alla Dante, domani la Pascoli potrebbe essere accorpata a un istituto ancora più lontano e scomodo", ha fatto presente Nicoletta Loberto, anche lei mamma della Marzabotto. C’è preoccupazione anche tra i docenti come Paola Peri, che lavora alla Dante. "La maggior parte di noi è già passata da un accorpamento. La graduatoria diventa unica e potrebbe accadere un passaggio di personale e studenti tra plessi. Sappiamo che un accorpamento deve esserci, ma vorremmo chiarezza sui criteri di scelta, considerando che l’unione con la Dante darebbe vita a un maxipolo di 1.300 alunni al di fuori anche della legge futura che parla di dimensione da 900 a 1.200 studenti".

Per il terzo anno di fila, il Comune ha chiesto al Provveditorato la proroga di un anno. "’Assessore, non c’è più tempo’, mi è stato risposto – ha spiegato Roberta Pizzochera, che ha la delega all’Istruzione –. Per due anni l’abbiamo spuntata ma oggi il ministero è tranchant perché il prossimo anno sono previsti 200 posti vacanti per i dirigenti scolastici nella cerchia di Milano e hinterland. Quindi, si vuole che gli istituti che non adempiono ai connotati possano lasciare ‘libero’ il preside per ricoprire altra cattedra". Da qui l’avvio della procedura standard. "Abbiamo scritto alle scuole e ricevuto le analisi di dirigenti e consigli d’istituto. Andremmo a comporre due comprensivi molto simili per numeri e caratteristiche: solo la Dante avrebbe più scuole dell’infanzia. Si stanno ancora valutando gli elementi che emergono dalle lettere delle scuole. È normale che a qualcuno non piacerà la scelta, che è sofferta, ma che resta tecnica, fatta dagli uffici rispetto alle opportunità di sviluppo".