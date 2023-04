Scuola vandalizzata al Trotter. Scritte, fiamme e danni contro la primaria. "E accade spesso"

Milano – Scritte di vandali tappezzano la facciata di un padiglione della scuola primaria. Da mettere in conto, anche un bidone dato alle fiamme, un angolo trasformato in latrina e danni al “giardino segreto“ della scuola dell’Infanzia con vasi rovesciati e oggetti buttati a terra. È la lista degli atti vandalici commessi lo scorso weekend nella scuola del Parco Trotter, dell’Istituto comprensivo Cappelli, tra le vie Padova e Giacosa.

"All’arrivo a scuola, lunedì, ci sono venuti i brividi – raccontano due maestri –. Non è la prima volta che succede: ogni domenica il parco viene rovinato da incivili. Noi sappiamo che si tratta di gruppi di adolescenti: proponiamo di mettere in campo progetti di “educativa di strada“ per dare loro un’alternativa ed educarli alla bellezza. Scriveremo una lettera a Comune e Municipio 2".

Su un volantino, il Comitato genitori scrive che "il parco è di tutti, soprattutto dei bambini!" e ribadisce "le richieste di maggiori controlli".

Una situazione che innesca le critiche dell’opposizione a Palazzo Marino: " Ancora una volta le aree verdi della città sono ostaggio di illegalità e degrado. Mi meraviglio che una giunta così ecologista come questa non abbia a cuore la salute dei parchi", commenta il consigliere comunale di FdI Francesco Rocca. L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli però sottolinea che "la presenza degli agenti della polizia locale al parco Trotter è costante. In queste settimane, inoltre, sono stati fatti diversi controlli anche con l’unità cinofila per il contrasto e la prevenzione allo spaccio della droga, l’ultimo di questi è stato proprio ieri (lunedì per chi legge, ndr). Per interventi sempre più efficaci, ho già organizzato un incontro operativo".