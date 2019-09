Milano, 10 settembre 2019 - «Le tempistiche per le assunzioni e le nomine dei docenti sono sballate: giovedì inizia la scuola ma per alcune discipline i ragazzi dovranno aspettare anche due mesi e la situazione sul sostegno è tragica». Tobia Sertori, segretario generale Flc Cgil Lombardia, fa i conti alla vigilia della prima campanella. Si attendono i dati complessivi dopo le convocazioni di queste settimane, iniziano le nomine e le chiamate dalle scuole per i contratti annuali. «Complessivamente è stato coperto attraverso concorso e con contratti a tempo indeterminato un terzo dei posti autorizzati, circa 3.500 – spiega il sindacalista –, aggiungendo i posti in deroga, se l’anno scorso abbiamo raggiunto le 37mila supplenze fino al 31 agosto o al termine delle attività scolastiche, quest’anno saranno quasi 40mila i supplenti». Milano è la provincia più scoperta. «Dei 4.200 posti da assegnare fra sostegno e posto comune è stato coperto se va bene e non ha rinunciato nessuno il 30%, se va male il 25% – conferma Massimiliano Sambruna, segretario generale Cisl Scuola –. Il range può cambiare perché per esempio alle primarie, dove il concorso era regionale, c’è chi insegnava già nelle scuole paritarie e non ottenendo la provincia scelta decide di restare dov’è, non prendendo servizio nel pubblico. Oggi iniziano le nomine per le scuole dell’infanzia e le primarie dalle graduatorie a esaurimento; alle superiori sono già partite le chiamate dalle scuole. Se il prossimo anno non ci sarà un concorso non avremo più candidati per le assunzioni».

Mancano insegnanti di matematica e italiano alle medie e di matematica, fisica e informatica alle superiori. Ci sono scuole che hanno già iniziato a chiamare dalle cosiddette messe a disposizione, candidature spontanee di aspiranti docenti anche in possesso della sola laurea triennale o in alcuni casi del diploma (magistrale o per gli insegnamenti tecnico-pratici). «Alcuni docenti inizieranno a entrare in classe fra un bel po’ – scuote la testa Sertori – stesso trend dell’anno scorso se non peggio. Bisogna dare uno strumento che permetta azioni propedeutiche per iniziare prima queste fasi di reclutamento, altrimenti non si sarà mai pronti per l’inizio dell’anno, i concorsi devono essere banditi con regolarità». Gli ultimi sono fermi al palo dopo la crisi di governo.

Non potendo garantire l’organico molte scuole lombarde inizieranno ad orario ridotto: tempo pieno rimandato a data da destinarsi. E sul sostegno è vera emergenza: «Solo l’80% dei posti messi a disposizione per le immissioni in ruolo è stato coperto da personale specializzato – sottolinea Sertori – ai 4.500 scoperti dobbiamo poi aggiungerne più di 9mila per l’organico di diritto (che viene calcolato in base alle certificazioni che continuano ad arrivare durante l’anno, cercando di garantire un rapporto di un docente ogni due studenti con disabilità, ndr )».

Il conto è presto fatto: altre 14mila supplenze su un ruolo chiave in cui serve la giusta preparazione. La richiesta è una: «Speriamo che il nuovo governo dedichi alla scuola un interesse maggiore e che si avviino i concorsi e le stabilizzazioni». E non va dimenticato che anche la macchina organizzativa ha bisogno di una messa a punto: sono oltre 600 le scuole lombarde sprovviste di direttori dei servizi amministrativi. Suona la prima campanella - alcune scuole hanno giocato d’anticipo rispetto alla data regionale del 12 settembre – e continuano le telefonate alla ricerca dei supplenti che anche quest’anno saranno fondamentali: sul sostegno c’è stato ormai il sorpasso, sono più dei docenti di ruolo.