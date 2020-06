Milano, 25 giugno 2020 - Questo pomeriggio in piazza Scala (e in contemporanea in altre 60 città italiane) è andata in scena la manifestazione lanciata dal movimento 'Priorità alla Scuola' che comprende insegnanti, studenti e genitori. Davanti a Palazzo Marino si sono riunite qualche centinaia di persone, tra cui studenti, insegnanti e diverse mamme e papà con bambini: "Torniamo presenti sicuri e contenti" e "torniamo preparati tra i banchi disinfettati", le scritte su alcuni cartelli colorati. In piazza anche alcuni esponenti di Fp Cgil, il Coordinamento precari della scuola, i Carc e alcuni militanti del centro sociale il Cantiere.

"In questi mesi il governo non ha dato priorità alla scuola e ha sacrificando la scuola sull'altare della produttività - ha detto una delle organizzatrici parlando dal palchetto allestito sulla piazza -, la scuola indicata dal governo non è scuola e da oggi grazie a queste linee guida irricevibili per noi si apre una mobilitazione permanente nazionale" con cui "chiediamo l'immediato rinvio delle linee guida proposte" oltre a "finanziamenti straordinari e strutturali per le scuole di ogni ordine e grado. Il virus ha mostrato problemi che la scuola porta avanti da decenni". Tra le scritte sugli striscioni anche "Azzolina bocciata", "La cultura è un diritto, la Dad lo cancella" e "Riaprite le scuole".