Scuola a intermittenza per i disabili: "Basta togliere ore a mia figlia. Pronto a incatenarmi in Regione"

Roberta e il papà Fortunato Nicoletti

Quando si ha una disabilità grave la scuola dell’obbligo diventa scuola a chiamata. La storia di Roberta ne è purtroppo una continua conferma. Come già riportato, questa bambina di 6 anni, costretta a convivere con una displasia campomelica acampomelica, deve attendere il venerdì per avere certezza delle ore di scuola che le saranno garantite la settimana successiva. Da ottobre ad oggi è quasi sempre andata così. Roberta, infatti, ha bisogno di un’infermiera che la assista in classe. Da qui il problema: gli enti accreditati dalla Regione Lombardia per svolgere questo servizio, nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), non hanno personale sufficiente per garantire la piena presa in carico di tutti i minori.

Grazie all’ostinazione di suo padre, Fortunato Nicoletti, Roberta ad un certo punto è stata seguita da due enti accreditati che, sommati, hanno garantito alla piccola 5 giorni di frequenza a scuola – per l’esattezza quattro il primo e un solo giorno il secondo –, anche se non a orario pieno, anche se di settimana in settimana la distribuzione delle ore era suscettibile di cambiamenti. Tradotto: un diritto acquisito, uno di quelli da tempo riconosciuti come universali, è diventato un diritto conquistato, flessibile, un diritto a chiamata. E mai garantito intero. Senza contare le difficoltà procurate ai genitori della bambina, chiamati di volta in volta a riperimetrarsi tra famiglia e lavoro. Ora, non bastasse, ecco l’ennesimo cambio di rotta.

«Uno dei due enti, quello che la segue per un solo giorno di scuola, ci ha informato che da aprile non potrà più seguire Roberta, non potrà più metterle a disposizione un’infermiera", fa sapere Nicoletti. Oltre al danno, la beffa: "Questo ente lamenta lo scarso preavviso col quale l’altro ente comunica il giorno in cui occorre la loro infermiera". Pare una situazione surreale, invece è realtà pura e cruda. E non si tratta di un caso isolato. Anzi, tutt’altro. Diverse sono state le storie via via riportate su queste pagine. Tutte con un minimo comune denominatore: la limitazione del diritto all’istruzione patita dagli alunni con disabilità.

Nicoletti è anche vicepresidente dell’organizzazione di volontariato “Nessuno è Escluso“ e in quanto tale assicura di ricevere "decine e decine di telefonate di famiglie che denunciano la stessa situazione". Lui nei mesi scorsi si è rivolto anche al Tribunale civile di Milano, ha presentato un esposto contro Regione Lombardia e l’ente da essa accreditato per l’ADI. "Ma il Tribunale civile ha deciso di non decidere, ha rinviato ogni giudizio di merito al Tar", vale a dire: il Tribunale amministrativo regionale. Una strada che Nicoletti sta valutando se percorrere. Non l’unica, però. "Sono pronto ad incatenarmi davanti a Palazzo Lombardia (sede della Regione ndr) o davanti alla scuola di Roberta pur di vedere affermato il diritto di mia figlia di fare lezione come tutti gli altri bambini.

Una commissione dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Santi Paolo e Carlo ha redatto una relazione nella quale si mette nero su bianco che Roberta può andare a scuola e che l’istituto scolastico ha creato tutte le condizioni necessarie perché ci possa andare. Il problema è che nessuno, tra Regione, ente erogatore e Asst, sembra in grado di garantire la presenza di un’infermiera in classe per ogni giorno di lezione. C’è uno scaricabarile indecente".