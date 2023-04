Milano, cresce la febbre per lo scudetto del Napoli sotto la Madonnina

Nella notte sono spuntati maxi striscioni, bandiere e manifesti, gigantografie e addobbi un po' ovunque nei principali centri della provincia. È tutto pronto nell'eventualità che oggi il Napoli diventi campione d'Italia. Il clima è di festa e molto caldo. Tutto dipende dalla partita tra Inter e Lazio. Dal fischio d'inizio della partita in corso a San Siro i tifosi azzurri riuniti nei bar, nei pub e nei centri sportivi seguono la partita Inter-Lazio, esultando ad ogni azione dei nerazzurri. Come per il gol segnato e poi annullato. E ammutoliti al vantaggio della Lazio.

La febbre da scudetto salirà inevitabilmente alla fine di questa partita, in caso di successo dei nerazzurri. Poi l'attenzione passerà alla partita clou quella che si gioca a Napoli al Maradona tra la squadra azzurra e la Salernitana. Solo dopo potrebbe esplodere la festa e cominciare il delirio azzurro. Solo a Trezzano sono riuniti oltre 150 tifosi partenopei. Nel 1990 addirittura arrivano cortei di auto fino in piazza Duomo mettendo a dura prova la sicurezza.