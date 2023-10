Scritte e scarabocchi sul campo da gioco

Scritte e scarabocchi a caratteri cubitali (nella foto) sui vialetti realizzate con bombolette spray, probabilmente nelle ore serali o notturne. Vandali in azione nel parco Villa Sioli a Senago. "Alcuni imbecilli hanno deturpato il manto di posa dei giochi e hanno rotto la corda della scala di un gioco", spiega il sindaco Magda Beretta. Il parco era stato rimesso a nuovo nei mesi estivi, con la posa di giochi e arredi, la sistemazione dei viali. Ma i soliti ignoti si sono divertiti a fare scritte, disegni e hanno deciso di lasciare la loro firma. Secondo molti, infatti, la sigla 030 che compare in diversi punti potrebbe essere un modo per farsi riconoscere. La polizia locale ha avviato le indagini per identificare gli autori.