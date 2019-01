Milano, 30 gennaio 2019 - In via Padova a Milano sono comparse diverse scritte contro l'adunata per il centenario degli alpini, in programma a Milano dal 10 al 12 maggio 2019. Nei graffiti, realizzati con della vernice rossa, e' stata replicata la scritta "Gli alpini stuprano e molestano, no al raduno". A segnalare l'episodio e' stata Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi che da anni monitora il fenomeno del graffitismo vandalico a Milano.

Non sono tardate reazioni di sdegno e disappunto. "Gli Alpini non si toccano! Le scritte vergognose comparse oggi in via Padova non solo offendono il corpo militare delle penne nere, ma sono un oltraggio a tutta la citta'. I milanesi aspettano l'Adunata del Centenario con grande gioia: Milano e' la casa degli Alpini", ha scritto sul suo profilo Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Solidarietà anche da parte di Regione Lombardia. L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato ha detto: "Non sono molte, purtroppo, le occasioni in cui gli italiani si riconoscono in modo unanime in qualcosa: il corpo degli Alpini e' una di quelle. Essi rappresentano valori autentici e senza tempo, le loro penne nere sono e saranno per sempre un simbolo di orgoglio nazionale". Per i seguenti motivi "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore - fara' parte del comitato organizzativo che si occupera' del centesimo raduno nazionale. Se ne facciano una ragione i fenomeni dei centri sociali, quei vigliacchi che con ogni probabilita' hanno compiuto questo gesto infame. Sappiano che, per quanto mi riguarda, trovo molto piu' decoroso ospitare in citta' migliaia di Alpini festanti, piuttosto che tollerare anche solo una delle loro feste ed occupazioni abusive". Per De Corato, "e' assurdo che i cittadini debbano sopportare in silenzio questo clima di impunita' e degrado. Il sindaco intervenga subito facendo ripulire quelle scritte ingiuriose e, se possibile, scusandosi con gli alpini a nome della citta' di Milano. Spero - ha concluso - che simili episodi non si ripetano in futuro e prego le Forze dell'Ordine di vigilare in tal senso, ripristinando decoro e legalita'".

Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto ha invitato "il Comune di Milano a ripulire questi vergognosi e inaccettabili insulti". Aggiungendo poi: "Mi auguro che i graffitari vengano identificati e adeguatamente puniti. Così a occhio e croce non mi sentirei di escludere che i responsabili facciano parte di quell'area antagonista tanto coccolata dalla sinistra e sempre in prima linea nelle occupazioni abusive e nelle manifestazioni di piazza, visti i precedenti in altre città".

Vanno nello stesso senso le parole di Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, che dichiara: "La mia totale solidarietà va agli Alpini, con i quali spero che si scusi il sindaco Sala a nome della città. Per quanto riguarda il raduno, a cui fa riferimento la scritta, sono orgoglioso che si tenga da noi a Milano e rinnovo ai nostri militari il benvenuto in città a maggio”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Non ci sono parole per commentare un gesto che costituisce uno sfregio brutale ai migliori valori umani, che gli Alpini incarnano in ogni loro gesto, ogni giorno, ogni ora, da quando esistono. Si sono fatti rispettare e amare, in tempo di guerra e oggi, fortunatamente, in tempo di pace e non sarà la vigliaccheria di qualche scalmanato a cambiare la realtà delle cose". "Non è la prima volta che meschinerie come quella di Milano - ha ricordato Zaia - vengono perpetrate verso le nostre amate penne nere, e magari non sarà l'ultima, ma sappiano gli autori di questi gesti che la loro bassezza non fa che ingigantire la grandezza degli alpini e dei loro valori".