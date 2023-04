Screening gratuiti in piazza Oldrini

Il tour della salute sbarca in piazza Oldrini domani e domenica, con consulti medici e veterinari, screening e tanto sport. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato. La screen station vedrà a bordo diversi professionisti, che saranno a disposizione gratuitamente per un consulto cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico e per l’ascolto psicologico. Nella due giorni sarà anche allestito un grande palco, che ospiterà diverse associazioni che saranno impegnate in dimostrazioni di arti marziali e discipline orientali. Il Lions Club organizzerà conferenze sulla prevenzione del sistema visivo, delle patologie del sistema muscolare e della respirazione. La.La.