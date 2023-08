Scoppia una lite in stazione Operaio 19enne in ospedale

Una lite per futili motivi, cominciata sulla banchina della stazione ferroviaria di Vignate, è finita all’ospedale per uno dei contendenti, un operaio 19enne del posto. È stato lui a raccontare ai carabinieri di Melzo, intervenuti per riportare la calma nello scalo, tutte le fasi dell’aggressione subita. Sarebbe cominciato tutto lunedì pomeriggio da qualche parola scambiata con un gruppo di ragazzi anche loro in attesa del treno e poi degenerata. Spintoni, insulti, urla e infine a mettere le mani addosso al giovane sarebbe stato il padre di uno del gruppo, che, però, all’arrivo delle pattuglie era già sparito. Il manovale è stato accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria delle Stelle, in codice verde, i medici l’hanno curato e dimesso, aveva varie contusioni. Ora, è caccia all’uomo. Il ferito l’ha descritto con precisione, un aiuto per rintracciare il responsabile potrà venire dalle telecamere della zona. Le immagini sono al vaglio degli investigatori. Bar.Cal.