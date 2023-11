Scoppia il caso del centro sportivo. Porte aperte senza autorizzazioni

Il centro sportivo comunale di Pero svolge le proprie attività senza avere tutte le autorizzazioni. La denuncia, nero su bianco in un comunicato stampa, porta di firma di Fratelli d’Italia, forza politica che siede tra i banchi di maggioranza. Secondo quanto ricostruito nonostante il centro sia aperto e funzionante, nonostante le richieste da parte della società che lo gestisce ormai da due anni, mancano le autorizzazioni. La procedura per il rilascio dell’agibilità della struttura non sarebbe ancora stata completata, così come la certificazione antincendio dei vigili del fuoco e il piano di gestione delle emergenze. "Lo scorso luglio abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di acquisire tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni rilasciate al centro sportivo comunale Gianni Brera, considerato l’elevato numero di sportivi, spettatori e lavoratori che, giornalmente, frequentano il centro e il fatto che Pero Sporting Club è oramai diventato la sede principale di un’importante società di calcio - spiega Antonio Di Salza, consigliere comunale di Fdi -. La risposta dell’amministrazione comunale è stata subito chiara: il centro sportivo comunale non aveva nessuna autorizzazione che rendesse possibile lo svolgimento delle attività, come agibilità della struttura, certificato di prevenzione incendi, autorizzazioni della Questura e dell’autorità sanitaria locale, e anche la società che gestisce il centro da due anni è in attesa della documentazione". Un fatto grave se si considera che quotidianamente il centro di via Papa Giovanni XXIII è frequentato da centinaia di ragazzini per gli allenamenti di calcio e altre attività sportive.

"Dalla nostra richiesta sono passati quasi cinque mesi e il Comune non è ancora riuscito a convocare la Commissione Comunale di Vigilanza per regolarizzare la struttura - aggiunge Fdi - vigileremo sulle azioni irresponsabili di questa Amministrazione, a tutela dell’incolumità delle persone". Abbiamo chiesto al sindaco del Pd, Maria Rosa Belotti, una replica politica e tecnica su questa accusa, ma per il momento non c’è stata data nessuna risposta, nè politica, nè tecnica.