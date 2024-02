Scoperto un dormitorio abusivo allestito per ospitare 14 persone

Aveva sistemato materassi e letti a castello in un piccolo appartamento e poi aveva affittato i giacigli di fortuna a 14 stranieri di varia nazionalità. Da ognuno di loro si faceva pagare 300 euro. Un business da oltre 4mila euro al mese quello messo in piedi da un cubano, incensurato, che è stato multato e denunciato dalla polizia locale. Dopo alcuni controlli sulle residenze, è scattato il sopralluogo in un alloggio di via De Vizzi, scoprendo così il dormitorio irregolare. Quando gli agenti sono arrivati, in casa c’erano 5 stranieri, tutti regolari sul territorio. Pensavano che il contratto che avevano firmato fosse valido: invece, non era mai stato registrato. Durante i controlli, i ghisa hanno potuto anche constatare le precarie le condizioni igieniche, in cui vivevano gli affittuari che non disponevano neanche di arredi e armadi per sistemare i propri vestiti e gli effetti personali. Un piccolo cucinino, quasi abbandonato, una stanza con 8 posti letto, di cui 4 a castello, e un’altra con i restanti posti. L’appartamento è di proprietà di una società che aveva firmato un contratto di locazione con il cubano, che lo ha trasformato in attività abusiva di affittacamere. Lo straniero si è beccato una sanzione di 4mila euro, oltre a una denuncia per violazione della legge regionale per la pubblica sicurezza, che obbliga albergatori e locatori a comunicare alla Questura i dati degli delle persone ospitate. Le indagini vanno avanti. È stata informata l’autorità giudiziaria e nei prossimi giorni l’uomo sarà ascoltato in comando.La.La.