Scoperto dormitorio per disperati, un denunciato

Un altro dormitorio abusivo, l’ennesimo che è stato scovato alla Crocetta. Dopo le segnalazioni dei cittadini, sul viavai in via Rosselli, è scattato il servizio di osservazione delle forze dell’ordine e poi il blitz vero e proprio. Quello che doveva essere un magazzino, è stato trasformato in un "casa" per disperati. Giovedì, i carabinieri della stazione cittadina di Cinisello Balsamo, insieme a un’unità speciale della polizia locale che si occupa di abusi edilizi, sono entrati nel capannone, dove hanno trovato una decina di persone, tutte straniere. L’operazione ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di un sudamericano. L’uomo dovrà ora rispondere di abuso edilizio, per il cambio di destinazione d’uso non autorizzata, e di reati legati all’immigrazione. Lo straniero, che aveva nella sua disponibilità il capannone di via Rosselli, lo aveva subaffittato a questi disperati, che sono stati trovati all’interno di un magazzino industriale.

Gli arredi trovati fanno ipotizzare che la trasformazione del capannone sia avvenuta ormai da tempo: stendino con i panni ad asciugare, lettini, carrellino della spesa nello spazio esterno, la porta di ingresso coperta da una tenda rossa, all’interno cucina e poi le stanze con le brande, cioè i dormitori veri e propri. Sono ora in corso accertamenti rispetto alla proprietà dell’immobile e alla posizione di regolarità sul territorio nazionale dei dieci stranieri, che vivevano nel magazzino pagando un affitto al sudamericano. Si tratta dell’ennesima operazione di carabinieri e polizia locale a Cinisello, su trasformazioni irregolari di immobili produttivi. Un fenomeno che interessa soprattutto il quartiere Crocetta, a confine con Sesto San Giovanni, dove negli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno messo i sigilli su depositi, magazzini e anche diverse cantine che venivano affittati in modo irregolare per centinaia di euro a posto letto. Solo a febbraio gli agenti della polizia locale erano intervenuti in un magazzino di via Monte Santo, in alcuni sottoscala di viale Romagna e ancora in un altro edificio nella stessa via. Laura Lana