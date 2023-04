Scoperta una discarica di paraurti

Una discarica di paraurti d’auto e di furgoni lungo una strada tra Buccinasco e Zibido vicino a San Novo. Un cimitero di avanzi di auto forse provenienti da furti o, molto più probabilmente, scarti di una carrozzeria i cui titolari, senza scrupoli, al posto di smaltire i pezzi d’auto regolarmente, attraverso ditte specializzate, per abbattere i costi hanno pensato di abbandonarli creando una discarica. Furbetti che però potrebbero avere le ore contate. Come avviene spesso chi abbandona rifiuti ingombranti nelle campagne lo fa furtivamente tentando di essere il più rapido possibile. Questo può spingere i vandali a commettere degli errori, come in questo caso. Fra i rifiuti sarebbero rimaste impresse lettere e numeri di alcune targhe. Le Gev, guardie ecologiche di città metropolitana, intervenute sul posto dopo aver segnalato la discarica e chiesto la bonifica, che spetta al Comune dove la discarica è stata realizzata o al proprietario del terreno se su un’area privata, hanno iniziato le indagini per risalire agli autori dello scarico. Le ipotesi sono varie. Prevale quella della carrozzeria che per risparmiare i costi di smaltimento ha abbandonato i paraurti. Non sarebbe la prima volta. "Quando hanno immagazzinato troppi rottami li caricano su un camioncino e vanno a gettarli nei campi - spiega la sentinella verde Tony Bruson -. Già altre volte abbiamo trovato discariche di paraurti e pezzi di carrozzeria e in alcuni casi è stato possibile rintracciare e sanzionare gli autori proprio grazie al numero di targa rimasto impresso sul paraurti. Questo grazie al superlavoro delle Gev".

Massimiliano Saggese