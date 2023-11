Scontro sui turni dei ghisa. Sindacati-Comune, fumata nera: "Mobilitazione e azioni legali"

La fumata nera era quasi scontata. E il copione è stato rispettato alla lettera: fallito il tentativo di conciliazione tra sindacati della polizia locale e Comune. Ora si apre una fase nuova, "un percorso di lotta", per usare le parole dei delegati di Cgil, Cisl, Uil e Csa, che consisterà in una mobilitazione della categoria (sciopero e blocco degli straordinari alcune delle possibili azioni da mettere in campo) e in una causa legale al giudice del lavoro contro Palazzo Marino per il comportamento tenuto durante le riunioni sulla riorganizzazione del Corpo.

Andiamo per ordine. Ieri pomeriggio, i rappresentanti dei ghisa e i dirigenti dell’amministrazione si sono confrontati in videoconferenza davanti al viceprefetto aggiunto Laura Galbusera, dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte di confederali, Csa e Rsu. Il faccia a faccia è servito a riepilogare le puntate precedenti, ma non è bastato a trovare la quadra. Anzi, le parti sono rimaste sulle loro posizioni. Al netto di questioni precedenti come quella legata agli infortuni e di polemiche recenti come quella dei 500 agenti sprovvisti fino a qualche giorno fa di tessere di riconoscimento, il nodo principale riguarda l’accelerazione del Comune datata 10 novembre, con l’approvazione di una delibera di Giunta e la successiva informativa ai sindacati per dare conto dell’intenzione di modificare alcune clausole del contratto decentrato del 2002 per aumentare il numero di pattuglie nei turni serali e notturni, così da rispondere alla richiesta sempre più pressante di sicurezza dei cittadini. Per farlo, l’amministrazione, dopo un mese di trattativa senza esito, ha fatto sapere di voler superare in parte il sistema dei coefficienti di uscita, che a oggi prevedono che un vigile non abbia più l’obbligo di fare le notti al raggiungimento della somma di 60 tra età anagrafica e anzianità di servizio e di fare le sere al raggiungimento della somma di 70.

Il Comune vuole introdurre un criterio solo anagrafico (47 anni per le notti e 52 per le sere) per gli assunti post 2017: in questo modo, stando ai calcoli, si otterrebbe l’obiettivo di mantenere nel tempo 30 pattuglie di sera e 15 di notte. Nell’informativa di tredici giorni fa (il 20 nel frattempo ne è arrivata un’altra, con numeri diversi secondo i delegati), si precisa che c’è tempo fino al 31 gennaio 2024 per trovare un’intesa e che in caso di mancato accordo le clausole verranno comunque cambiate unilateralmente il 13 febbraio 2024 perché "ormai improduttive di effetti". L’ultimatum ha scatenato l’immediata reazione dei sindacati, tanto che ieri i delegati Giovanni Molisse (Cgil), Amilcare Tosoni (Cisl), Orfeo Mastantuono (Csa) e Gianmarco Aiello (Uil) hanno chiesto in maniera unitaria il ritiro di delibera e informativa.

Un’istanza che non è stata accolta dai dirigenti comunali, che pure hanno ribadito la volontà di proseguire il confronto. Di conseguenza, il viceprefetto Galbusera non ha potuto fare altro che sancire il fallimento del tentativo di conciliazione. "Per noi quella è una pregiudiziale - osservano Molisse e Mastantuono -. Se quei documenti resteranno, noi non ci siederemo più al tavolo e ci rivolgeremo sia al Tribunale che ai cittadini per spiegare loro come stanno le cose". La mobilitazione di confederali e Csa si aggiunge a quella del Sulpl, che nei giorni scorsi ha già proclamato sciopero per il 7 dicembre, con blocco degli straordinari nella settimana compresa tra il 4 e 10. Il motivo? Sempre lo stesso: lo scontro su sere e notti.